Symbolfoto. © Joachim Mogck

Die Fellbacher Feuerwehr war am Sonntagabend (06.06.) gegen 20.45 Uhr mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zu einem Löscheinsatz ausgerückt, nachdem in der Stuttgarter Straße ein Altpapiercontainer in Brand geraten ist. Die Brandursache ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, entstand kein Sachschaden.