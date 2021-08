Dachstuhlbrand an Anne-Frank-Schule in Fellbach

Am Samstag (31.07.) ist an der Anne-Frank-Schule in Fellbach ein kleineres Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brannte es gegen 14.30 Uhr am Dach der Mensa.

Technischer Defekt wird als Brandursache vermutet

Der eigentliche Brand war laut Polizeiangaben schnell gelöscht. Die Feuerwehr musste das Dach jedoch großflächig aufreißen, um nach Brandnestern zu suchen. Der Schaden beläuft sich auf merhere Tausend Euro.

Die Feuerwehr Fellbach war mit sieben Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz. Auch ein Rettungswagen des Rettungsdienstes war vor Ort. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.