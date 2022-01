In Winnenden-Birkmannsweiler kommt es aktuell (Stand 01.01., 10.15 Uhr) zu einem großen Feuerwehreinsatz. Der Grund: In einem Einfamilienhaus in der Silcherstraße hat sich ein Dachstuhlbrand entwickelt, das Gebäude steht komplett in Flammen. Durch das Feuer ist der halbe Ort mit Rauch überzogen.

Was wir aktuell wissen

Wie ein Polizist vor Ort mitteilt, entstand gegen 9.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer im Dach des Einfamilienhauses. Eine Frau konnte aus dem