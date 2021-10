Bisher unbekannte Diebe sind in eine Einfamilienhaus in Alfdorf eingebrochen.

Keine genauen Informationen zur Beute

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen 19 Uhr am Dienstagabend (05.10.) und 07.30 Uhr am Mittwochmorgen (06.10.) Zugang zum Einfamilienhaus in der Rosensteinstraße. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung.

Genaue Informationen zur Beute liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. "Zeugen, die im genannten Zeitraum