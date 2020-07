Einbruch in Schorndorf

Ein Einbrecher drang am Donnerstagnachmittag (16.7.) laut Polizeibericht in der Straße Zur Mittleren Brücke in ein Wohnhaus ein. Er öffnete auf der rückwärtige Seite des Einfamilienhauses gewaltsam ein Fenster, über welches er ins Gebäude einstieg. Dort erbeutete er den ersten Feststellungen nach Schmuck und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat, die zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.