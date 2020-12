Einfamilienhaus in Murrhardt brennt vollständig aus: Bis zu 500.000 Euro Schaden

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Murrhardt ist ein Schaden von bis zu 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Bewohner, ein Ehepaar, am Dienstag (29.12.) gegen 3.45 Uhr durch das Feuer geweckt. Sie konnten sich anschließend selbst aus dem Gebäude retten und Feuerwehr und Rettungsdienst alarmieren. Beide wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Das einstöckige Fachwerkhaus brannte innen jedoch völlig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf bis zu 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz dauert derzeit noch an, weshalb auch die Fahrbahn blockiert ist (Stand 7.30 Uhr). Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst war zudem auch der Malteser Hilfsdienst vor Ort im Einsatz.