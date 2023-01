Einsatz in Fellbach: Feuerwehr rückt zu brennendem Misthaufen aus

Die Feuerwehr ist am Sonntag (01.01.) zu einem Brand in die Rommelshauser Straße ausgerückt. Zwischen Fellbach und Kernen war ein Misthaufen in Brand geraten.

Polizei Fellbach sucht Zeugen

Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch unklar. Bei dem Brand entstand nur ein geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz. Die Polizei in Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711/57720 nach Zeugen.