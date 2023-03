Einsatz in Schorndorf: Betrunkene Männer machen Lagerfeuer in Tiefgarage

Mit einem Lagerfeuer in einer Tiefgarage in Schorndorf haben zwei betrunkene Männer in der Nacht zum Mittwoch (15.03.) für einen Rettungseinsatz gesorgt. Das berichtet die Polizei. Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall in der Vorstadtstraße.

Bewohnerin bemerkt Brandgeruch und Rauch

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 1.30 Uhr Brandgeruch und eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage wahrgenommen. Sie alarmierte den Rettungsdienst. Der rückte mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften an. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften vor Ort.

Lagerfeuer in Tiefgarage: Polizei nimmt Männer in Gewahrsam

In der Tiefgarage wurden laut Polizei schließlich zwei betrunkene Männer festgestellt, die dort ein Lagerfeuer machten. Die Garage war der Mitteilung zufolge völlig verqualmt. Die Feuerwehr löschte das Lagerfeuer und belüftete die Garage.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die beiden Männer wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun ermittelt.