Einsatz um Mitternacht: Feuerwehr löscht Balkonbrand in Backnang

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.09.) ist in Backnang ein Balkon in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen dauern an.

Hitze beschädigt Tür und Fenster

Der Brand auf dem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Seehofweg war laut Polizei gegen Mitternacht ausgebrochen. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Balkontür und ein darüber liegendes Fenster beschädigt. Die Feuerwehr Backnang rückte aus und löschte den Brand.

Zigarettenkippe als Brandursache?

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 5.000 Euro. Möglicherweise hat eine weggeworfene Zigarette unter dem Balkon den Brand ausgelöst.