Vergessenes Essen auf einem Herd hat am Sonntagmittag (10.01.) gegen 13.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in der Ginsterhalde geführt.

"Glücklicherweise konnte die Feuerwehr sehr schnell eingreifen, sodass weder Personen- noch Sachschaden entstanden ist", teilte das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mit.