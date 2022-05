Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Montagabend (23.05.) gegen 22.30 Uhr in Leutenbach einen Feuerwehreinsatz in der Straße Kleewiesen ausgelöst.

Lage war schnell unter Kontrolle

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Lage schnell unter Kontrolle.

Die Bewohnerin kam mit dem Schrecken davon, Sachschaden entstand ebenfalls keiner.