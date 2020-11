Exhibitionist belästigt Kundin in Second-Hand-Laden in Schorndorf

Eine 26-Jährige ist am Montag (23.11.) gegen 11.30 Uhr in einem Second-Hand-Geschäft in der Karlstraße belästigt worden. Polizeiangaben zufolge hatte die Frau Ware angeschaut, als ein etwa 25 Jahre alter Mann mit geöffneter Hose neben ihr stand und masturbierte. Die 26-Jährige schrie daraufhin laut und der Mann rannte aus dem Laden.

Laut Polizeibericht liegt von ihm folgende Beschreibung vor: Er war circa 25 Jahre alt, circa 175cm groß und schlank. Er hatte dunkle Haare, braune Augen und war mit Jeans und dunkelblauer Jacke sowie Wollmütze bekleidet. Zudem führte er einen Rucksack mit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.