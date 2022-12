Fahrrad-Wurf und Feuerwerk am Rathaus Fellbach: Öffentliche Toilette demoliert

Unbekannte haben am Freitagabend (30.12.) die öffentliche Toilette im Innenhof des Rathauses in Fellbach beschädigt. Dabei kam offenbar auch Silvester-Feuerwerk zum Einsatz.

Eingeschlagene Glastür: Wie die Polizei den Schaden einschätzt

Wie die Polizei mitteilt, zündete eine Personengruppe gegen 21.51 Uhr Papier in den Toiletten, Waschbecken und Urinalen an. Auch Feuerwerkskörper kamen dabei zum Einsatz. Laut Polizei warf die Gruppe außerdem ein beschädigtes Fahrrad in die Toilette und schlug die gegenüberliegende Glastür ein.

Die Vandalen verursachten einen Schaden von schätzungsweise 5000 Euro, so die Polizei. "Hinweise auf die Tätergruppe können dem Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 mitgeteilt werden."