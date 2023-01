Fahrzeug brennt in Plüderhausen: Feuer greift auf Holzschuppen über

In Plüderhausen haben am Donnerstagabend (05.01.) gegen 20.30 Uhr ein Ford Pick-up und ein Schuppen gebrannt. Das berichtet die Polizei am Freitagnachmittag.

Den Angaben zufolge war das Fahrzeug in der Straße Wittumhof geparkt, als es zu brennen begann. Das Feuer griff laut Polizei auf einen, an ein Wohnhaus angebauten, Holzschuppen über und setzte auch ihn in Brand.

Brandursache noch unklar

Mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz, hatte die Feuerwehr Plüderhausen das Feuer rasch unter Kontrolle. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich zu melden. Das Polizeirevier Schorndorf ist demnach unter der Telefonnummer 07181/2040 erreichbar.