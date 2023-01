Fahrzeug in Schorndorf angezündet: Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen (14.01.) gegen 4.01 Uhr einen in der Lange Straße in Schorndorf parkenden Mercedes in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, breitete sich das Feuer auf einen davor abgestellten VW Golf aus. Beide Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zu einem Firmengelände. Dort gelagerte Kunststoffrollen und Paletten fingen ebenfalls Feuer.

Wegen starker Hitzeentwicklung: Lagerhalle und Fenster eines Wohnhauses ebenfalls beschädigt

Wegen der starken Hitzeentwicklung wurden auch eine angrenzende Lagerhalle und die Fenster eines gegenüberliegenden Wohnhauses beschädigt. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden ein weiteres Firmengebäude sowie der Bürgersteig und der Straßenbelag.

Die beiden Fahrzeuge brannten in der Folge vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Schondorf war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.