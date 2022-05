Fahrzeugbrand auf der B14 bei Winnenden am Montagabend (2.5.)

Auf der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Winnenden-West und der Anschlussstelle Winnenden-Süd hat am späten Montagabend (2.5.) ein Ford Fiesta Feuer gefangen. Dies teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.

Das Fahrzeug geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts gegen 21.50 Uhr auf der B14-Brücke über die Schwaikheimer Straße in Brand. Die B 14 muss deshalb in dieser Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell an der Ausfahrt Winnenden-West von der B14 abgeleitet. Ein Abschleppfahrzeug ist laut der Polizei unterwegs - und die Feuerwehr ist noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.