Fahrzeugbrand in Alfdorf: Feuerwehr im Einsatz

Aufgrund eines technischen Defektes geriet am Sonntagabend (22.05.) gegen 20.45 Uhr in Alfdorf ein Pkw vom Hersteller Lotus während der Fahrt auf der Kreisstraße 1887 kurz nach Tannhof in Brand.

Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, stellte der 53 Jahre alte Fahrer des Pkw sein Fahrzeug beim Bemerken des Brandes sofort am Fahrbahnrand ab und blieb unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Alfdorf-Pfahlbronn kam mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug.