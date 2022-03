In Backnang ist am Samstagnachmittag (05.03.) ein BMW in seiner Garage abgebrannt. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Montagmorgen (07.03.) mitteilte, hatte ein 21-Jähriger gegen 15.45 Uhr in der Straße Mühlgrund einen in der Garage stehenden BMW starten wollen.

Was war die Brandursache?

"Vermutlich infolge eines technischen Defekts gab es zunächst einen Knall, woraufhin der Pkw im Motorraum Feuer fing", heißt es weiter im Polizeibericht. Der Autofahrer stieg aus, schloss die