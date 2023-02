Faustschläge am Bahnhof Schorndorf: Jetzt meldet sich einer der Geschädigten zu Wort

Zwei Männer sollen am frühen Sonntagmorgen (05.02.) am Bahnhof Schorndorf auf Reisende eingeschlagen haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Faustschläge nach Streit in der S-Bahn

Laut Pressemitteilung vom Montag (06.02.) geriet eine Gruppe von vier Männern in einer S-Bahn der Linie S2 nach Schorndorf mit zwei Reisenden in Streit. Am Bahnhof in Schorndorf sei die Situation dann gegen 6 Uhr eskaliert.

"Laut aktuellen Erkenntnissen schlugen zwei der vier bisher unbekannten Täter mit ihren Fäusten auf die beiden Geschädigten ein, sodass diese zu Boden stürzten", schreibt die Polizei. Die Angreifer flohen anschließend in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im näheren Umkreis blieb erfolglos.

Geschädigter meldet sich bei der Redaktion

Nach Veröffentlichung einer ersten Fassung dieses Artikels hat sich am Montagabend einer der Geschädigten bei unserer Redaktion gemeldet. Er widerspricht in Teilen der Darstellung der Bundespolizei. Er und der zweite Geschädigte seien demnach nicht zu Boden gegangen. Außerdem habe sein Freund bei der Auseinandersetzung Pfefferspray abbekommen.

Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte dazu auf Nachfrage: "Laut unseren Erkenntnissen, sind beide Geschädigte kurzzeitig zu Boden gegangen und dann wieder aufgestanden. Über den Einsatz von dem Tierabwehrspray sind wir ebenfalls im Bilde und es ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen." Es würden nun Videos ausgewertet und Vernehmungen durchgeführt, die weitere Erkenntnisse zum Tathergang liefern sollen.

Zeugen gesucht: Die Täterbeschreibung

Die Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Einer von ihnen hatte laut Zeugenaussagen lockige Haare. Ein anderer wurde als 1,70 Meter groß mit blondem Haar und Bart beschrieben. Zeugen können sich unter der 0711 / 870 35 0 bei der Bundespolizei in Stuttgart melden. Die Ermittlungen dauern an.