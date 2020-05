Fehlalarm am Badesee in Plüderhausen: Große Suchaktion

Suchaktion am Plüderhäuser Badesee nach einem Fehlalarm am Freitagabend (01.05.). © Benjamin Beytekin

Falscher Alarm. Am Freitagabend (01.05.) rückten Polizei samt Hubschrauber und Suchhund, Feuerwehr, Rettungsdienst und die DLRG zu einer Suchaktion an den Plüderhäuser Badesee aus. Wie sich herausstellte ohne Grund! Der Bademeister hatte schon am Vormittag Verdacht geschöpft, als er auf dem Parkplatz ein Auto mit heruntergelassener Scheibe entdeckte und vermutete das Schlimmste. Am Nachmittag alarmierte er die Polizei, die die Suchaktion startete. Am Abend wurde klar, der Angler, dem das Fahrzeug gehört, ist putzmunter. Die Suchaktion wurde gegen 20 Uhr dann abgebrochen.