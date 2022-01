Nach einem Fehlalarm bei Coca Cola in Urbach am Freitag (07.01.) gegen 7 Uhr ist die Ursache für den Alarm nach wie vor unklar. Die Feuerwehr aus Urbach war am Freitagmorgen zur Robert-Bosch-Straße ausgerückt.

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr vor Ort schnell Entwarnung geben, da es kein Feuer gab. Sie war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.