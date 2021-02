Fellbach: Brand in Firma aufgrund eines technischen Defekts

Am Freitag (05.02.) gegen 11:20 Uhr ist es zu einem Brand in einer Firma in der Blumenstraße in Fellbach gekommen. Grund hierfür war vermutlich ein technischer Defekt.

Der brennende Motorenprüfstand konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch die automatisierte Löschanlage gelöscht werden. Es mussten lediglich die Räumlichkeiten durchgelüftet werden. Laut Angaben der Polizei kann der enstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden. Es wurden keine Personen verletzt.