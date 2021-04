Fellbach: Briefkästen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagabend (09.04.), 20 Uhr und Samstagmorgen (10.04.) 08.15 Uhr sind in Fellbach sechs Briefkästen aufgebrochen worden. Diese sind an einem Mehrparteienhaus in der Stettener Straße angebracht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts aus den Briefkästen entwendet. Es sei jedoch "erheblicher Sachschaden" entstanden.

Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Täter unbekannt. Die Polizei erhofft sich nach eigenen Angaben nun Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Telefonnummer 0711/5772-0 entgegen.