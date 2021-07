Fellbach: Defekter Staubsauger in Fahrzeugwaschanlage sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein technischer Defekt an einem Staubsauger hat am Donnerstagabend (01.07.) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ereignet hat sich das Ganze in einer Fahrzeugwaschanlage in der Steinbeisstraße.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge gegen 20.50 Uhr den rauchenden Staubsauger bemerkt und die Feuerwehr informiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.