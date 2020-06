Aus unbekannten Gründen fing am Donnerstagmorgen (04.06.) gegen 8.45 Uhr bei einer Autowaschanlage in der Steinbeisstraße ein Staubsauger Feuer. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde einer aktuellen Pressemitteilung zufolge niemand.

Die örtliche Feuerwehr war mit elf Mann im Einsatz.