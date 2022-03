In Fellbach ist es am Mittwochmorgen (30.03.) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizeibericht löste gegen 8 Uhr aus bislang unbekannten Ursachen die Brandmeldeanlage eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Fehlalarm.

