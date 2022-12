Fellbach: Kleidercontainer brennt auf Supermarkt-Parkplatz - Brandursache unklar

In der Stuttgarter Straße in Fellbach hat am Donnerstag (29.12.) kurz vor 14.30 Uhr ein Kleidercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes gebrannt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten im Löscheinsatz. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Hinweise, wie es zu dem Feuer gekommen war, nimmt die Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0 entgegen.