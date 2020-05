Ein Mann hat am Freitag (15.05.) in Fellbach eine Eule gefunden und auf das Polizeirevier gebracht. Laut Mitteilung der Polizei hatte der Mann das Tier auf dem Gehweg in der Kleinfeldstraße auf Höhe des Friedhofs gefunden. Das Tier war möglicherweise verletzt. Die Beamten verständigten eine Tierschutzorganisation, die das Tier in Obhut nahmen.