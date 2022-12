Fellbach: Totalschaden nach Fahrzeugbrand - Ermittlungen wegen Brandstiftung

In Fellbach hat am Mittwochmorgen (21.12.) kurz nach Mitternacht ein Mercedes an der Fahrzeugfront Feuer gefangen. Das Auto war in der Salierstraße zur Einmündung Stauferstraße geparkt. Wie die Polizei mitteilte, war die örtliche Feuerwehr zum Löscheinsatz mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausgerückt.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der auf ca. 50.000 Euro beziffert wurde. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Anwohner oder Passanten werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.