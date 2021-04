Fellbach:  Wohnmobil verliert Reifen und trifft Auto - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Wohnmobils hat am Montag (19.4.) einen Reifen samt Stahlfelge verloren.

Gegen 22.25 Uhr fuhr das Wohnmobil der Landesstraße 1193 von Waiblingen kommend in Richtung Fellbach entlang, als er den Reifen verlor, der anschließend gegen den Dacia einer 50-Jährigen rollte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, wobei unklar ist, ob er den Vorfall überhaupt bemerkt hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 07 11 / 5 77 20 entgegen.