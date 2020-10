Feuer an Terassendach in Sulzbach an der Murr: Die Polizei sucht Zeugen

Bewohner eines Gebäudes im Kerner Weg in Sulzbach an der Murr wurden am Mittwoch (14.10.) gegen 4.30 Uhr auf einen Brand aufmerksam. Polizeiangaben zufolge hatten die Überdachung einer Terrasse und ein Carport Feuer gefangen. Ein Bewohner hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen, als die örtliche Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften eintraf und den Brand schließlich löschen konnte.

Am Anbau und der Fassade des Gebäude ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0 71 91 / 90 90 um Hinweise.