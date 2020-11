Feuerwehr bei Kellerbrand in Spiegelberg im Einsatz

Die Feuerwehren aus Spiegelberg und Murrhardt sind am Samstag (07.11.) zu einem Kellerbrand nach Spiegelberg ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr war die Heizungsanlage im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Sommerberg" in Brand geraten, so eine Pressemitteilung der Polizei. Die Feuerwehr, die mit 21 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen.

Kräfte des Rettungsdienstes waren ebenfalls vor Ort. Die fünf Bewohner des Gebäudes wurden jedoch nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr dürfte ein technischer Defekt die Brandursache sein. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf rund 15.000 Euro.