Feuerwehr-Einsatz an B14 in Korb: Transporter brennt auf Parkplatz Korber Kopf

Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Donnerstagabend (11.08.) kurz nach 17 Uhr auf der B14 in Korb gekommen. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass ein Transporter in Brand geraten war. Der Transporter befand sich auf dem Parkplatz Korber Kopf, Fahrtrichtung Winnenden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand der Transporter in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug mit Wasser und Schaum. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Fahrer des Transporters wurde nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Ins Krankenhaus musste er nicht gebracht werden.

Die Feuerwehr aus Korb war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.