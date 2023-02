Feuerwehr-Einsatz in Althütte: Technischer Defekt an einer Ölheizung

Die Feuerwehren aus Althütte und Kaisersbach mussten am Donnerstagnachmittag (09.02.) zu einem Einsatz in den Grasweg ausrücken. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte es gegen 16.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung aufgrund eines technischen Defekts an einer Ölheizung gegeben.

Bewohnerin vorsorglich in die Klinik gebracht

Das Gebäude wurde gelüftet, die Bewohnerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich im Klinikum untersucht.

Ein offenes Feuer oder nennenswerter Sachschaden entstand laut Polizeibericht nicht. Vor Ort waren vier Fahrzeuge und 35 Einsatzkräfte.