Feuerwehr-Einsatz in Backnang: Zimmerbrand in Jugendeinrichtung

Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag (06.04.) zu einem Zimmerbrand in einer Jugendeinrichtung in Backnang ausgerückt. Das sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Brand in Backnang: Handtücher fangen Feuer

Der Brand in der Südstraße sei gegen 14.15 Uhr gemeldet worden. "Da sind wohl in einem Zimmer Handtücher in Brand geraten", so der Sprecher die Polizei.

Die Bewohner hätten versucht, das Feuer zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr hätte dann selbst nochmal "Hand anlegen" müssen, um den Brand erfolgreich zu bekämpfen.

Polizei: Keine Verletzten, Schaden eher gering

"Das war ein lokal begrenztes Feuer, beschränkt auf das Zimmer", so der Sprecher der Polizei weiter. Es sei niemand verletzt worden, und der Schaden werde eher gering eingeschätzt.