Feuerwehr-Einsatz in Berglen-Reichenbach: Brandausbruch in Brennerei

Zu einem Brandausbruch ist es am Dienstagnachmittag (24.01.) kurz vor 17 Uhr in Berglen-Reichenbach gekommen. Die Brennerei befindet sich in der Heuss-Straße.

Technischer Defekt wohl Auslöser für den Brand

Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand eines Kessels verursachte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.