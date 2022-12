Feuerwehr-Einsatz in Fellbach-Schmiden: 50.000 Euro Schaden nach Zimmerbrand

Die Feuerwehr in Fellbach-Schmiden ist am Sonntagmittag (11.12.) gegen 13 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Dahlienweg in Fellbach Schmiden ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, war dort aus unbekannter Ursache ein Zimmer in Brand geraten.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften im Einsatz.