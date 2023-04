Am Sonntag (16.04.) ist es in der Hartstraße in Kernen-Stetten zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Grund dafür war Essen im Backofen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat der Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden ist gering.