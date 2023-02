Feuerwehr-Einsatz in Murrhardt: 30.000 Euro Schaden nach Küchenbrand

Ein Küchenbrand in Murrhardt hat am Samstagabend (04.02.) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das berichtet die Polizei am Sonntagnachmittag.

Männer löschen Feuer selbst

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hatten zwei 39- und 28-jährige Männer gegen 21 Uhr Essen in ihrer Wohnung in der Hauptstraße zubereitet. "Dabei wurde offenbar Öl zu stark erhitzt und geriet in Brand", so die Polizei. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an. Eingreifen mussten diese jedoch nicht mehr, weil die beiden Männer das Feuer bereits selbst gelöscht hatten.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Laut Polizei entstand an der Küche ein Schaden von annähernd 30.000 Euro. Die beiden Männer kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.