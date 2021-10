Feuerwehr-Einsatz in Rommelshausen: Mülleimer mit Feuerwerk in Brand gesteckt?

Die freiwilligen Feuerwehren in Aspach und Kernen waren am Samstagnachmittag (16.10.) gefragt. In Großaspach war ein Laubhaufen in Brand geraten. In Rommelshausen brannte ein Mülleimer.

Wie die Polizei mitteilt, war der Laubhaufen gegen 16.30 Uhr im Friedhofsweg in Großaspach, an der Kreuzung zum Schöntaler Hof, in Brand geraten. Die Feuerwehr Aspach war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Hinweise auf einen Verursacher oder vorsätzliche Brandtstiftung gibt es in diesem Fall nicht.

Mülleimer an der Rumold-Realschule in Brand

Der brennende Mülleimer wurde gegen 17.10 Uhr an der Rumold-Realschule gemeldet. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Kräften vor Ort und löschte. Als Brandursache zieht die Polizei Feuerwerkskörper in Betracht, die spielende Kinder im Mülleimer platziert haben.