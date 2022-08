Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagnachmittag (07.08.) gegen 16 Uhr in Schorndorf-Weiler gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet bei einer Firma in Schorndorf aufgrund eines technischen Defektes ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage in Brand.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.