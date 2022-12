In Schorndorf ist am Mittwoch (28.12.) gegen 11 Uhr ein Papiercontainer bei einem Supermarkt in Brand geraten. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Es entstand ein geringer Schaden

Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zu dem Supermarkt in der Heinkelstraße ausgerückt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.