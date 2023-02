Feuerwehr-Einsatz in Waiblingen: Auto brennt in der Stauferstraße

Am späten Samstagabend (11.02.) ist in der Stauferstraße in Waiblingen ein roter Fiat in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, fing das Auto gegen 22:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache Feuer.

Polizei sucht Zeugen

Zu der Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag (12.02.) zunächst keine Angaben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07151 950 422 beim Polizeirevier in Waiblingen melden.