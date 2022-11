Feuerwehr-Einsatz in Weinstadt-Endersbach: Kleinkind in Auto eingeschlossen

Am frühen Samstagnachmittag (26.11.) hat es in der Kalkofenstraße in Weinstadt-Endersbach einen Feuerwehreinsatz gegeben. Der Grund: Auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Kalkofen war ein Kleinkind in einem Auto eingeschlossen.

Kleinkind mitsamt Schlüssel im Auto

Wie Tim Maier, Pressesprecher der Feuerwehr Weinstadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 14.18 Uhr alarmiert. Ihmzufolge befand sich das Kleinkind mitsamt Schlüssel im Auto. Um sich Zugang zu verschaffen, hätten die Einsatzkräfte eine Scheibe des Autos zerstört, so Maier. Somit konnte das Kind letztendlich befreit werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr laut dem Pressesprecher mit einem Fahrzeug und rund neun Kräften.