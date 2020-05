Feuerwehr-Einsatz bei Gas-Firma in Remshalden

Zu einem Hersteller technischer Gase für Industrie und Medizin in Remshalden rückte am Dienstagnachmittag (19.5.2020) die Feuerwehr aus. Entgegen der ersten Vermutungen der Einsatzkräfte hat es im Firmengebäude nicht gebrannt, sondern es kam zu einer starken Rauchentwicklung in einem Behälter wegen einer chemischen Reaktion. Der Behälter wurde mit speziellen Löschmittel gelöscht, ein weiterer Behälter vorsichtshalber aus dem Gebäude entfernt. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Feuerwehr Remshalden und Weinstadt waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort, da die Sachlage des Einsatzes zunächst unklar war. Auch Rettungswagen waren vorsorglich anwesend.