Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Backnang aus – 10.000 Euro Schaden

Zu einem Küchenbrand ist es am Mittwochabend (08.06.) in Backnang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die örtliche Feuerwehr gegen 18 Uhr alarmiert. Das Feuer brach in einer Wohnung in der Weissacher Straße aus.

Die Feuerwehr rückte mit vier Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften zum Löscheinsatz aus. Zwei Teams vom Rettungsdienst befand sich vorsorglich ebenfalls vor Ort. Nach Angaben der Polizei kamen keine Personen zu Schaden. Ermittlungen ergaben, dass Öl in einer Pfanne Feuer fing, das dann auf die gesamte Küche übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.