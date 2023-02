Feuerwehr und DRK im Einsatz: Brand in Weinstädter Asylunterkunft im Heuweg

In einem Zimmer in der Asylunterkunft hat es gebrannt. Foto: Benjamin Beytekin © Benjamin Beytekin

In der Asylunterkunft im Heuweg in Weinstadt-Großheppach hat es am Dienstagabend (21.02.) um kurz nach 19 Uhr gebrannt. Wie Stefan Schurr, Kommandant der Feuerwehr Weinstadt, berichtet, sei das Feuer bei Eintreffen der Feuerwehr mit einem Pulverlöscher bereits gelöscht gewesen. Auch das DRK und der Rettungsdienst waren vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, hat sich in dem Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen ist, keine Person aufgehalten. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache und der Sachschaden waren laut Polizei bis gestern Abend nicht bekannt.