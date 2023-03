Feuerwehr zu Kellerbrand gerufen: Großer Einsatz in Fellbach am Dienstag (28.03.)

Die Feuerwehr Fellbach ist am Dienstagabend (28.03.) zu einem Kellerbrand in der Stuttgarter Straße in Fellbach ausgerückt. Wie Alexander Ernst, Sprecher der Feuerwehr Fellbach auf Nachfrage mitteilt, brannte in einem Gebäude Essen auf dem Herd. Die Bewohner wurden evakuiert.

Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Der Einsatz habe gegen 17.52 Uhr begonnen, so Ernst. "Bei einem Kellerbrand rücken wir immer mit allen Fahrzeugen aus." Zusätzlich seien Rettungswagen und Notarzt-Fahrzeuge im Einsatz gewesen.

"Es waren 21 Menschen im Haus, die haben wir alle nach draußen gebracht", sagte der Feuerwehr-Sprecher. Auch der stark rauchende Topf mit verschmort riechendem Essen sei aus dem Gebäude gebracht worden. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet.

Einsatz zu Ende, Straßen-Sperrung aufgehoben

Der Einsatz war laut Ernst gegen 18.25 Uhr beendet. Eine Fahrbahn war zwischenzeitlich für den Einsatz gesperrt.