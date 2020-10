Feuerwehreinsätze in Schorndorf und Welzheim

In Schorndorf und Welzheim kam es am Dienstagmorgen (27.10.) jeweils zu einem Feuerwehreinsatz. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mit.

Aufgrund eines Fehlalarms rückte die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf demnach gegen 06.45 Uhr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Christlichen Begegnungsstätte in der Christian-Friedrich-Werner-Straße aus. Weshalb die Brandmeldeanlage auslöste, ist noch unklar. Es entstand keinerlei Sachschaden.

Eine halbe Stunde zuvor war die Freiwillige Feuerwehr Welzheim mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften in eine Pflegeeinrichtung in der Hundsberger Straße ausgerückt. Auch hier hatte die Brandmeldeanlage aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgelöst