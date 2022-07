Feuerwehreinsatz am Winnender Georg-Büchner-Gymnasium

Die Winnender Feuerwehr war am Samstagabend (23. Juli) gegen 20 Uhr mit zwei Fahrzeugen am Georg-Büchner-Gymnasium im Einsatz. Müllcontainer an der Schule brannten. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Das ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von elf Tagen.

Die Abteilung Stadtmitte wurde kurz nach 20 Uhr alarmiert, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Florian Claß. Gebrannt hatte am Georg-Büchner-Gymnasium ein Unterstand mit mehreren Müllcontainern. Bei der Anfahrt waren bereits Rauch und ein deutlicher Flammenschein sichtbar. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen und 15 Personen im Einsatz. Dank des schnellen Einsatzes mit mehreren Rohren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gymnasium verhindert werden. Es ist vermutlich nur ein kleiner Schaden durch geborstene Scheiben entstanden. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat zum Glück einen größeren Schaden verhindert. "Zur Ursache liegen bisher keine Erkenntnisse vor", sagt Claß.

Das ist nicht der erste Container-Brand am Büchner-Gymnasium. Zuletzt hatte dort ein Müllcontainer vor elf Tagen, am 12. Juli, gegen 23.30 Uhr gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte in der Nacht den Müll angezündet. Eine Gefahr für das Schulgebäude bestand damals nicht.